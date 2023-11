La météo annonçait à peine 2 petits degrés, dimanche matin, à Nébian (Hérault), à l’ouest de Montpellier. Mais ce froid glacial n’a pas empêché une centaine de courageux de s’élancer, en slips, sur un trail de 3,2 kilomètres, dans les rues de ce village de 1.400 habitants. Car oui, c’est bien en petites tenues, que les participants de cette drôle de course à pied étaient invités à trottiner, dimanche, rapporte France 3.

🏁 Slip Race

🏁 Slip Race

En petite tenue, des coureurs se sont élancés sous 2 degrés seulement dans les rues de Nébian (Hérault)🏃🏽‍♀️🏃🏽‍♂️ pic.twitter.com/I7BBSvZLyi — Faustine Magnetto (@faustinemg) November 26, 2023



« On voulait faire une course à l’opposé des ultratrails, où il faut beaucoup de matériel », a expliqué à la chaîne Adrien Igounet, l’organisateur de la « Slip Race » (Oui, oui, c’est le nom de la course). « On s’est dit que l’on allait mettre le minimum obligatoire. On a même pensé à faire une course tout nu, mais c’était trop compliqué, niveaux autorisations. »

Et pour s’entraîner à courir dans le froid, chacun avait ses petites astuces. L’un d’eux a confié qu’il s’était pointé « torse nu », pendant trois jours, sur sa terrasse, pour s’habituer.