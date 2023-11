Depuis dimanche dernier, des automobilistes tarnais ou touristes de passage se demandent s’ils n’ont pas trop forcé sur le Gaillac ou s’ils n’ont pas confondu cèpes et champignons hallucinogènes. Mais, non, ils n’ont pas la tête à l’envers. Ce sont les panneaux d’entrée de ville qui sont inversés après avoir été déboulonnés nuitamment et remis à leur place. De Castres à Albi, de la montagne Noire au Carmausin, le « gang des panneaux » a opéré dans environ 200 communes avant de dévoiler son identité jeudi soir sur les réseaux sociaux.

Un "gag des panneaux" qu sévit dans le sud ouest ... Vous me fatiguez le#SudOuest 😭



cc @Anokhyn @fanydeclerckhttps://t.co/LApBg929vi — Bacca ⚪🟦 (@Baccalhao) November 1, 2023

Ces « dévissages » sont l’œuvre des exploitants tarnais de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs, qui plutôt « que de barrer une autoroute » ont choisi ce happening pour expliquer au gouvernement que « le bon sens » vient souvent du terroir. « Notre message, c’est qu’on marche sur la tête », explique à 20 Minutes, Cédric Vaute cosecrétaire général de la FDSEA 11.

Augmentation du carburant agricole

Les exploitants sont « lassés » qu’on leur demande « tout et son contraire ». Par exemple, explique l’agriculteur, « on nous augmente les taxes sur le gazole non routier [GNR] en nous demandant d’en consommer moins. D’un autre côté, on nous demande d’utiliser moins de produits phytosanitaires. Mais le désherbage mécanique consomme forcément davantage de carburant ». Le responsable syndical n’est pas contre les tracteurs électriques. « Mais ils ont trois à quatre heures d’autonomie. Qui travaille trois à quatre heures par jour ? »…

L’opération symbolique s’avère en tout cas efficace pour labourer le terrain des revendications. D’ailleurs, des communes rurales ont choisi de laisser les panneaux à l’envers.