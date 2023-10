Qui pour vous accompagner sur un Vesoul-Brest ou un Brive-La Ciotat ? Le covoitureur Blablacar a demandé à ses adeptes avec quelle célébrité rêvent-ils de partager un trajet. Et le top 5 est trusté par le cinéma français avec en cinquième position Jonathan Cohen, puis Omar Sy (4e), Jean Dujardin (3e) et Pierre Niney (2e). Et celle qui prend la première place dans la voiture est une actrice. En tant que boomer, on l’a vu à l’arrière de l’auto de ses parents dans La Boum. Et comme vous êtes des cinéphiles, vous avez reconnu Sophie Marceau. A-t-elle été plébiscitée car les covoitureurs s’interrogent sur sa sapiosexualité ?

Blablacar dévoile aussi les particularismes régionaux de ses usagers et usagères : dans le Nord, Dany Boon est la personnalité préférée pour un covoiturage. C’est Florent Pagny, né à Chalon-sur-Saône, et sa liberté de pensée, qui arrive en tête des préférences des covoitureurs bourguignons. Orelsan, natif d’Alençon et qui a passé son adolescence à Caen, est le passager souhaité des Normands. En Paca, on est prêt à sortir le cross volé ou à arriver en Y pour converser avec Jul pendant un trajet.

Et pour ceux et celles qui font des Cadix-Vigo, voici les deux covoitureurs dont rêvent les Espagnols et Espagnoles pour leur trajet Blablacar : Rosalia et Rafael Nadal.