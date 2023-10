La vidéo de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une religieuse intercepter un homme en train de courir et le plaquer au sol. Non, il ne s’agissait pas d’un remake du match de dimanche soir, mais d’une nouvelle manifestation entre opposants et défenseurs de la construction d’une gigantesque église [trois fois plus importante que la basilique de Fourvière à Lyon], à Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche.

Énorme ! La bonne sœur qui plaque un écologiste… du grand spectacle en Ardèche où des religieuses défendent le chantier d’un futur centre religieux face aux militants qui bloquent à cause de l’impact sur l’environnement.

☝️plaquage non réglementaire pic.twitter.com/3wSyO7s3LO — Léo Chapuis (@leo_chapuis) October 16, 2023



Lundi matin, des militants écologistes du collectif Les Amis de la Bourges sont arrivés sur le chantier et sont tombés sur plusieurs religieuses, arrivées dans la nuit, qui avaient formé une chaîne humaine autour d’une tractopelle pour protéger les travaux. D’après la télévision locale, les altercations entre les deux groupes ont été très violentes et ont duré près d’une heure.

Un bras de fer qui dure depuis des années

Ce projet d’église, porté par la communauté religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame, consiste à bâtir, en plein cœur du parc naturel régional des monts d’Ardèche, une imposante église pouvant accueillir 3.500 places ainsi qu’un parking pour les bus et une passerelle. Pour information, dans un rapport publié en 2021, Mivilidues avait classé la congrégation catholique parmi les « sujets d’inquiétude ». Les défenseurs de l’environnement estiment que cette construction conduirait « à la destruction d’espèces protégées et de leur habitat ».

Depuis quatre ans et le début des travaux, les manifestations se multiplient. Comme le rappelle France 3, en juin 2020, une zone à défendre (ZAD) s’était s’installée sur le site. A la suite d’une forte mobilisation contre le projet, l’État avait fait stopper le chantier en octobre 2020. Les travaux ont été relancés fin de l’année dernière. Une réunion est prévue jeudi avec les différentes parties du projet par la préfecture.