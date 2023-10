Un record de France peu banal pourrait avoir été battu en Alsace. Pas celui de la plus grande choucroute ni de la plus importante tarte flambée… Non, loin du cliché cette fois et sans le savoir, un habitant d’Oberhausberger, juste à côté de Strasbourg, a peut-être fait pousser la plus longue courgette de France ! Soit 1,70 mètre et donc 5 cm de plus que la précédente cucurbitacée recensée dans les Alpes-Maritimes en 2021. A moins qu’un autre n’ait déjà poussé en Saône-et-Loire, toujours en 2021, jusqu’à 1,84 mètre ! Les sources varient mais à quelques centimètres, l’exploit reste.

« C’est la première fois que j’en mettais dans le jardin », s’amuse Jagdev Singh, le jardinier de ce petit miracle. « J’ai fait monter les lignes en biais sur un grillage comme il y a sur les chantiers et voilà ce que ça a donné. J’en ai encore une que je n’ai pas ramassée. Peut-être qu’elle va être encore plus grande si ça continue ! »

La lauréate, elle, a déjà été consommée. Elle a servi dans un raïta, un plat d’origine indienne, râpée avec des concombres. « C’était très bon », assure le nouveau recordman, chef cuisinier du restaurant La Cantinella, à Strasbourg. Jagdev Singh a déjà prévu de garder des graines pour resemer des courgettes l’an prochain. Et peut-être aller encore plus loin… Le record du monde appartient au canadien John (Giovanni) Scozzafava de Niagara Falls, en Ontario, depuis 2014. Sa courgette mesurait alors 2,52 mètres !