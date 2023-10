Le petit coup de moulin à poivre sur l’assiette est bien souvent le dernier geste des affamés avant d’engloutir le dîner. Et si c’était, aussi, le cas pour les animaux ? A Montpellier (Hérault), l’entreprise Truffe & Moustache a imaginé des compléments alimentaires pour les chiens et les chats qui ne nécessitent pas (les propriétaires savent !) de redoutables stratagèmes pour qu’ils les prennent. Ce ne sont pas des comprimés, à dissimuler dans un morceau de fromage, pour que les toutous n’y voient que du feu. Et vous ne serez pas contraint d’enrouler votre matou dans une serviette de bain, pour l’immobiliser, afin qu’il ne puisse pas faire autrement que de prendre son cacheton.

Sophie et Thomas Frangin ont, en effet, développé une gamme… à administrer d’un tour de moulin, comme si l’on assaisonnait les croquettes. Ces passionnés d’entrepreneuriat, qui ont planché sur d’étonnants projets avant de créer Truffe & Moustache (une réserve pour protéger les rhinocéros et un bar à hobbits, notamment !), ont finalement stoppé leur brainstorming sans limites quand ils se sont rendu compte à quel point il avait un véritable besoin, dans le domaine des compléments alimentaires pour les animaux.

C’était avant la crise du Covid-19, en 2020. « Nous nous apprêtions à déménager de Paris à Montpellier, confie à 20 Minutes Thomas Frangin. Notre chatte, Leeloo, est très stressée dans les transports. On s’est dit "Si on lui donnait un médicament ?". Mais tout de suite, on nous a dit "Non, elle est trop âgée, c’est un sédatif beaucoup trop puissant, elle risque de ne jamais se réveiller. Donnez-lui plutôt un complément alimentaire." »

Chics, faciles à administrer et entièrement naturels

Mais, malgré d’intenses recherches, le couple n’a pas trouvé de remèdes satisfaisants pour Leeloo. « Ce n’était pas toujours très naturel, on ne savait pas toujours ce que l’on donnait réellement à notre animal », note Thomas Frangin, qui est, par ailleurs, un ancien salarié dans le domaine des compléments alimentaires (pour les humains). Et surtout, ce n’était absolument pas pratique. Des comprimés, des potions à administrer avec des pipettes… Tout ce dont les animaux ont horreur. Notamment les chats. « Les chats, ce ne sont pas des chiens, ils ne se laissent pas faire ! Il faut les entourer dans une serviette… Pour leur donner un complément alimentaire antistress… Qui les stresse encore plus ! » Et en plus, les emballages étaient « moches », sourit Thomas Frangin.

Ces entrepreneurs imaginent alors, avec des vétérinaires et des phytothérapeutes, une gamme de compléments alimentaires chics, faciles à administrer aux animaux de compagnie, entièrement naturels, et fabriqués en France. Sous forme de moulins, d’abord. Notamment une formule à base de racine d’harpagophytum de rhizome de curcuma, pensée pour atténuer les douleurs articulaires des chiens et des chats.

Mais aussi un remède antistress, avec de la mélisse et de la racine de rhodiola. Ou un autre pour améliorer la digestion et le transit des animaux, avec de la fleur d’origan et de la coriandre. Quelques tours de moulin sur les croquettes, la pâtée ou n’importe quelle autre ration alimentaire préparée pour les animaux, et le tour est joué. Ni vu, ni connu. « Ça s’agglomère à n’importe quelle alimentation ! », explique Thomas Frangin.

L'huile des huiles végétales imaginées par l'entreprise Truffe & Moustache. - Truffe & Moustache

Une gamme vendue en France, mais aussi à l’étranger

La gamme, lancée au début du premier confinement, n’a jamais déçu aucun maître. Ou presque. « Pour les chiens, notre taux de retour des produits est de 0 %, poursuit l’entrepreneur. Jamais un chien n’a pas mangé sa gamelle. » Pour les chats, réputés pour être bien plus difficiles, « notre taux de retour des produits est de moins de 1 % », note-t-il. Que les matous se détournent de leur écuelle est « très rare. C’est si rare que nous, si votre animal n’en veut pas, c’est Satisfait ou remboursé. » Truffe & Moustache a aussi créé une gamme sous forme de baumes, à appliquer sur la peau, les coussinets ou la truffe, ou des huiles végétales, pensées pour l’équilibre des compagnons à quatre pattes.

Les cures pensées par cette entreprise montpelliéraine connaissent, depuis leur lancement il y a un peu plus de trois ans, un vrai succès. Des boutiques spécialisées, des toiletteurs, des parapharmacies, et des vétérinaires, en France ou à l’étranger (Belgique, Pays-Bas, Corée du Sud…), proposent à leurs clients les produits de Truffe & Moustache. C’est le cas de Romain Lassagne, docteur vétérinaire à Esneux, près de Liège, en Belgique, qui l’a testé lui-même avec succès, dit-il, avec des chiens ou des chats. Et a eu des retours satisfaits de propriétaires. « On en est très contents », assure à 20 Minutes le vétérinaire, qui salue la simplicité de l’utilisation de ces compléments alimentaires.