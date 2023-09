A 18 ans, un Guadeloupéen devient le plus jeune pilote de ligne d’Europe

« Mesdames et messieurs, ici le commandant Landry à bord de votre A350. » Cette phrase, il ne l’a pas encore prononcée, mais c’est peut-être pour bientôt. A tout juste 18 ans, Guarik Landry, un jeune guadeloupéen, est devenu le plus jeune pilote d’Europe à obtenir sa licence commerciale, après une formation qu’il a survolé à l’école Aérofutur de Perpignan. En un an au lieu de deux, comme toujours avec ce jeune homme pour qui tout va très vite.

Piloter des avions, c’est son rêve de gosse. « J’ai grandi à côté d’un aéroport en Guadeloupe, explique-t-il à La Semaine du Roussillon. De ma chambre, je voyais les avions décoller et atterrir. À la maternelle, je dessinais des avions ! » Son père l’emmène même voir les avions à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, après l’école.

Ado, il passe des heures sur Flight Simulator, un jeu vidéo de simulation très détaillé et fourni, mettant le joueur dans la peau d’un pilote. Il rejoint aussi l’aéroclub du Raizet - Les ailes guadeloupéennes - et y obtient sa licence de pilote privé en même temps que son bac, à 17 ans.

« C’est en grande partie grâce à mes parents, puisque je ne suis pas issu d’une famille aisée. Mes parents savent depuis le plus jeune âge que je veux faire pilote, donc chaque centime qu’ils avaient, ils le mettaient de côté pour moi », reconnaît-il auprès de la radio RCI. Sa famille rassemble ainsi les 100.000 € nécessaires à l’inscription à l’école Aérofutur, indique Ouest-France, après la confirmation que le jeune pilote puisse sauter les deux années de classe préparatoire à l’école nationale de l’aviation civile. Amateur de piano jazz, Guarik Landry espère désormais voler en Guadeloupe et y « faire avancer l’aviation ».