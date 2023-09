L’histoire se termine bien. Pêché en mer il y a quelques jours au large de la Vendée, un magnifique homard a pu compter sur son originalité pour être finalement sauvé. Séduits par sa couleur bleu électrique, les mareyeurs des Viviers de Noirmoutier racontent sur Facebook avoir tout fait pour lui éviter la casserole quand ils l’ont repéré, à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-vie. « Quand mon patron l’a vu, il n’a pas réfléchi longtemps, rapporte Clémentine Fortineau, chargée de communication des Viviers de Noirmoutier. Il l’a acheté à 55 euros le kilo, plus cher que le prix moyen, et on a ensuite cherché une solution. »

Après l’avoir pris en photo sous toutes les coutures, il fallait trouver un avenir à cette femelle, dont la couleur issue d’une « modification génétique » concernerait « un cas sur un à deux millions ». L’entreprise a appelé plusieurs aquariums avant de finalement opter pour la liberté.

Une zone interdite à la pêche

« Nous avons trouvé, avec l’aide de l’office de tourisme de l’île d’Yeu, une zone de pêche interdite autour de l’île pour la relâcher, afin qu’elle puisse vivre une longue vie paisible et heureuse, rapportent les Viviers de Noirmoutier. On ose espérer que si elle est repêchée un jour, elle sera assez connue pour une nouvelle fois être relâchée ! »

Avant le grand départ, prévu pour mercredi, l’entreprise a lancé un appel aux internautes pour baptiser le crustacé. Et il semble qu’ils sont nombreux à en pincer pour Saphir, Azur, ou Blue.