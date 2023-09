Après le train, le vélo. Les All Blacks font décidément la promotion de la mobilité douce lors de leur passage en France pour la Coupe du monde de rugby. Installés à Lyon le temps de la compétition, deux joueurs de l’équipe néo-zélandaise ont visité, pour la chaîne NZR, la ville à Vélo’v, les vélos en libre-service de la métropole.

Repérée par Le Progrès, une vidéo publiée lundi sur YouTube montre alors Andy Ellis et George Bower se baladant dans les rues de la ville. Les rugbymen sont filmés en train de commenter l’architecture du XIXe siècle mais aussi en train de partager des anecdotes. George Bower apprend alors à son acolyte que Lyon est reconnue comme étant la « capitale de la gastronomie » et l'informe sur l’importance, à l'époque, de la production de soie de la capitale des Gaules.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Malgré la difficulté du dénivelé, les athlètes arrivent à bout de la montée

Après un passage sur les quais de Saône et sur la passerelle Saint-Georges, les sportifs se sont lancés dans la montée Saint-Barthélemy, pour atteindre la basilique de Fourvière, repérée un peu plus tôt lors de leur tour de Lyon. Mais pour y arriver, ils ont dû pédaler un petit kilomètre, avec un dénivelé positif de 271 m et une pente de 10,5 %. Les images les montrent en difficulté, au niveau du jardin du Rosaire, pourtant encouragés par des passants. Si Andy Ellis assure à son camarade qu’ils utilisent des vélos électriques en début de vidéo, il a oublié qu’il est nécessaire de louer la batterie…

Arrivés à destination, les athlètes, à bout de souffle, avouent à la caméra « avoir chaud » et « être transpirants » tout en saluant les applaudissements reçus lors de cette « finish line », comme ils disent.