« Venez avec une valise vide et repartez avec plein de souvenirs et de cadeaux ! » A Nantes, une drôle de tombola fait parler d’elle depuis quelques semaines, et notamment dans la célèbre rue Joffre, en centre-ville. Jusqu’au 20 septembre, il est encore possible d’acheter son billet en ligne (2 euros) pour tenter de remporter un lot surprenant : « 48 heures gratuites dans la plus belle rue du monde ! »

Hébergement, restauration, loisirs… tout sera inclus pour l’heureux gagnant de la première édition de « Joffre mon week-end » : ce dernier sera invité à arpenter la rue tous frais payés avec la personne de son choix, à partir du 29 septembre, 18 heures. « Ce seront les rois du week-end, ils porteront un badge « winner » pour être bien identifiés, s’amuse Nadine, la gérante de la boutique de cadeaux Bientôt, également présidente de l’association des commerçants. On leur a concocté un petit programme, avec des surprises ! »

Livres, apéros et massage personnalisé

Imaginée par l’association comme un coup de projecteur sur cette rue dynamique et conviviale, pourtant longtemps appelée par certains « la rue aux kebabs », l’opération mobilise une douzaine de commerçants. Les gagnants bénéficieront de deux nuits à l’hôtel, mangeront dans différents restaurants, sans oublier l’apéro dans les nombreux bars que compte la rue, longue d'environ 200 mètres.

Le samedi, ils se feront coiffer, offrir des livres, des disques, et toutes autres sortes de cadeaux (via des bons d’achat). Sans oublier le massage ! « Le rendez-vous est booké, on les attend, sourit Enora, la gérante d’Origins institut. Nous leur proposerons un massage de 30 minutes personnalisé, et ils auront le choix du baume utilisé, de la zone massée… »

Le dimanche, les « winners » pourront profiter des nombreuses animations du festival d’art de rue La Chaussette de M. Joffre mais aussi se rendre au musée d’arts situé à quelques pas, puisqu’ils remporteront également un pass annuel. « Notre rue vit la nuit comme le jour, nous voulons montrer qu’il s’y passe plein de choses, que ça vaut le coup de traverser la place Foch », estime la présidente des commerçants, qui remarque que cette vaste place constitue encore une frontière difficile à franchir pour les passants de l’hypercentre.

Quelque 500 tickets ont déjà été écoulés pour cet événement, autofinancé. Le tirage au sort sera organisé le 21 septembre « sous contrôle d’huissier » et diffusé en direct sur les réseaux sociaux.