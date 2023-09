Quand on appelle un Uber, c’est bien souvent une rutilante berline qui se pointe. A Lodève (Hérault), sur les contreforts du Larzac, c’est un tout autre véhicule qui fait pouët-pouët sous vos fenêtres : l’Abeille verte, une entreprise à but d’emploi (EBE), a lancé, au printemps dernier, un service de transport à la demande… en 2 CV ! Les Lodévois qui le souhaitent, notamment les plus fragiles, peuvent ainsi réserver un tour en deudeuche, pour aller chez le médecin, chez le coiffeur, ou faire de petites courses.

« Lodève est une petite ville de 7.500 habitants, qui ne dispose pas de transports en commun intramuros, explique Rémi Schnebelin, référent du pôle Ecomobilité à l’Abeille verte et conducteur de la 2 CV. Il existe des transports pour aller à Montpellier, ou pour aller de ville en ville, mais intramuros, il n’y a rien. Et aucun taxi n’accepte de prendre en charge des courses intra-Lodève. L’idée, c’était de combler ce manque. »

L’Abeille verte propose des trajets entre 3 et 5 euros, selon les revenus

Pour les personnes âgées, ce dispositif est une petite révolution, dans cette commune de l’arrière-pays héraultais. « C’est même parfois les enfants qui nous appellent, en nous disant que leur père ou que leur mère prend encore leur voiture à 85 ans, et que si l’on pouvait l’accompagner, ce serait vraiment super », explique Marie Thomann, la directrice du pôle Mieux Etre à Lodève, au sein de l’EBE. D’autant plus que l’Abeille verte n’a aucunement l’intention de butiner le portefeuille des Lodévois : cette EBE créée dans le cadre du dispositif Territoire Zéro chômeur, qui n’a pas d’objectif lucratif, propose des trajets à 4 euros. Les personnes qui ont de faibles revenus peuvent même bénéficier de tarifs réduits (3 euros). Et celles qui ont un peu plus de moyens peuvent, aussi, payer un peu plus cher (5 euros), pour montrer leur solidarité avec les autres usagers.

« C’est un très bon service, qui manquait beaucoup dans le village », confie Gilbert, 92 ans, qui, en raison de problèmes de vue, ne peut plus prendre le volant. « Je suis dans les hauteurs de Lodève, et c’est un service qui me permet de me déplacer en économisant mes jambes, explique Martine, qui fut l’une des premières à grimper dans cette 2 CV. Et les chauffeurs sont très, très agréables ! » Car Rémi Schnebelin et ses camarades donnent volontiers un coup de main aux usagers les plus fragiles, quand c’est nécessaire.

Les trajets en 2CV proposés par l'Abeille verte sont proposés entre 3 et 5 euros, selon les revenus. - L'Abeille verte Productions

« Prolonger la vie d’un véhicule est moins coûteux, en bilan carbone »

Mais pourquoi… une 2 CV ? Pour des raisons écologiques, d’abord. Alors, oui, cette antiquité décapotable de 1980 roule à l’essence. Mais, assure Rémi Schnebelin, « prolonger la vie d’un véhicule est une solution moins coûteuse, en termes de bilan carbone, que d’acheter un véhicule neuf. On nous encourage, aujourd’hui, à acheter un véhicule électrique. Mais en réalité, plus on fait durer la vie d’une voiture, plus on amortit le bilan carbone de sa construction. » Si l’Abeille verte a craqué pour une 2 CV 6, le dernier modèle construit par Citroën avant l’arrêt de sa production, c’est, aussi, parce que l’équipe voulait « un véhicule qui soit remarquable et remarqué, poursuit Rémi Schnébelin. Quand elle roule dans Lodève, les passants voient les usagers qui sont assis à l’intérieur. Et vice-versa. La visibilité, elle est dans les deux sens. Si c’était une voiture traditionnelle, personne ne remarquerait les usagers. Ça, c’était important pour nous. »

Et monter une 2 CV, les Lodévois adorent. En particulier les personnes qui ont connu l’âge d’or de cette voiture culte. « Ça leur fait forcément quelque chose ! », sourit Rémi Schnebelin. « Des 2 CV, j’en ai eu des tas dans ma vie, je connais ça, sourit Martine. Quand elle arrive, avant de la voir… On l’entend ! Elle a forcément du succès, car on n’en voit plus trop. » Gilbert, lui, retrouve même « les sensations » qu’il avait, quand il montait, plus jeune, dans une deudeuche. « Et puis, c’est très bien une 2V, poursuit-il. Pour des petits trajets, c’est parfait. » Cela contribue même à créer un vrai lien intergénérationnel, quand des usagers plus jeunes s’installent sur les banquettes vintage de cette Citroën d’antan. « On a eu parfois des jeunes gens, qui accompagnaient leurs grands-parents, et qui n’étaient jamais montés dans une voiture comme celle-là », confie Rémi Schnebelin.

L’Abeille verte a prévu prochainement d’agrandir sa flotte de véhicules atypiques, pour répondre à la demande grandissante de courses. L’EBE mettra bientôt en service des triporteurs, des vélo-taxis. Et peut-être même d’autres véhicules anciens.

Pour contacter l’Abeille verte : 04 67 44 92 70 ou contact@labeilleverte.net