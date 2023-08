Les gendarmes et les manadiers ont eu quelques sueurs froides, dimanche, à la fête votive de Boucoiran-et-Nozières, dans le Gard. Lors d’un abrivado, un lâcher de taureaux qui symbolise leur conduite des prés vers jusqu’aux arènes, l’un d’entre eux a réussi à prendre la poudre d’escampette, rapporte Midi Libre. Et ce, malgré le vaste dispositif de sécurité mis à œuvre sur ces manifestations très prisées en Camargue.

Les manadiers se sont élancés à sa poursuite, et les gendarmes ont été appelés en renfort. L’animal a parcouru une dizaine de kilomètres, sous les yeux quelque peu paniqués des habitants du coin. Il a finalement été stoppé dans sa course folle, non sans mal, à Lédignan, au cœur du village, à une bonne dizaine de kilomètres de la fête, poursuit le quotidien régional. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer.