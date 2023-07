Il aura gagné le titre honorifique de président. Pas de la République après avoir récolté 3,13 % des voix à la dernière élection présidentielle de 2022 mais d’un concours d’Air Guitar. Ce dernier aura lieu à l’occasion de la 9e édition de Kiosqnrock, dans le Gers, à Mirande plus précisément, et du 3 au 5 août prochain, comme le rapporte La Dépêche du Midi.

Jean Lassalle, parrain et président du jury de cette finale du Championnat de France d’Air Guitar, a tapé dans l’œil des organisateurs, selon nos confères. Attaché au Sud Ouest, épicurien et incontournable, l’ancien député a sa place toute trouvée dans ce championnat atypique.

Les apparitions du candidat « du terroir » ne se font plus dans l’Hémicycle mais loin de la politique, là où on ne l’attend pas. A la télévision, on a pu ainsi le voir dans l’émission Les Traîtres sur M6 en compagnie du couple toulousain Tibo InShape et Juju Fitcats ou encore de Laura Flessel, l’ancienne championne olympique d’escrime.