Ça promet des sessions de tirs à trois points passionnées, à la récré. A Montpellier (Hérault), pour sensibiliser les élèves à la propreté, la commune a décidé de transformer les corbeilles installées aux abords des écoles en… paniers de basket. Les poubelles ont été peintes en orange, et un petit écriteau incite à faire son « plus beau panier ».

Ce dispositif a été créé pour « que le geste de jeter devienne un véritable jeu d’enfant », indique la mairie de Montpellier. « En visant un panier de basket et non plus une simple poubelle, jeter devient un défi, un amusement et permet de créer des réflexes. »

C’est le Conseil municipal des enfants de Montpellier, réuni pour trouver une solution pour inciter les habitants à jeter leurs déchets dans les poubelles, qui a eu cette drôle d’idée. Pour l’instant, six « corbeilles basket » ont été installées dans cinq écoles de la ville.