A vendre, trimaran, 390.000 euros. Cette annonce sur Leboncoin aurait pu passer inaperçue, s’il ne s’agissait d’un bateau légendaire. Le bateau en question, baptisé Orma, est en fait l’ancien Pierre 1er. Le trimaran avec lequel Florence Arthaud avait gagné la Route du Rhum en 1990 est à vendre sur la plateforme spécialisée de revente d’objets en tout genre. De là, à y trouver un navire qui a marqué l’histoire du sport français…

L’annonce pourrait paraître folklorique tant la possibilité de retrouver ce type de bateau sur Leboncoin est faible. Mais elle est tout à fait sérieuse. Alors que l’ex-Pierre 1er était amarré dans le port de Sète (il l’est désormais dans le port du Cap d’Agde), son propriétaire, Philippe Brillaut, avait expliqué ses motivations à Midi Libre : « Je ne veux pas le vendre comme on vendrait une voiture. L’objectif est de le conserver pour qu’il puisse encore faire de belles courses. » C’est l’ancien skipper professionnel Jean-Pierre Fréry, de Cap Océan, qui est en charge de sa vente. Mis à prix à 450.000 euros, son prix est à la baisse. Mais les repreneurs sérieux se font attendre.

« Idéal pour repartir en transat »

Le trimaran a été « entièrement révisé en 2022 », précise l’annonce, à hauteur de 116.000 euros, « pour le Rhum 2022 avec Philippe Poupon. Moteur de 2010. Sail drive de 2019 ». Et l’annonce de préciser : « Idéal pour repartir en transat ou day charte ». En 2022, Philippe Poupon avait terminé 80e de la Route du Rhum et 7e dans la catégorie multi, à bord du navire rebaptisé Flo.

Le navigateur avait souhaité rendre hommage à la navigatrice décédée en 2015 dans un accident d’hélicoptère, lors du tournage de l’émission de téléréalité « Dropped ». En 1990, lors de la victoire de Florence Arthaud, Philippe Poupon avait terminé 2e de la course. « Le but était de ramener le bateau de Florence à Pointe-à-Pitre et l’émotion est plutôt là », s’était-il réjoui à l’arrivée. « Florence nous accompagne depuis longtemps, et même si elle est là-haut, elle est toujours un peu parmi nous. »