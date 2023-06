Retour d’entre les morts. En Equateur, des proches qui veillaient depuis cinq heures une femme âgée déclarée morte l’ont entendue soudainement respirer, a raconté dimanche le fils de celle que les médias locaux qualifient de « ressuscitée ».

Une vidéo, publiée sur Twitter, montre Bella Montoya, 76 ans, à l’intérieur d’un cercueil ouvert et respirant bruyamment, entourée de deux hommes qui lui viennent en aide. Avec sa « main gauche elle frappait les parois et sa main tremblait », a déclaré son fils, Gilbert Balberan, dans une autre vidéo diffusée par les médias locaux. « Ma maman est sous oxygène. Son cœur est stable. Le médecin lui a pincé la main et elle a réagi », a ajouté le fils de la miraculée dans des propos rapportés par le journal El Universo.

« Je veux qu’elle soit vivante et à mes côtés »

Le décès de Bella Montoya avait été constaté, vendredi, dans un hôpital public de la ville côtière de Babahoyo, dans le sud-ouest du pays. Selon le ministère de la Santé, Mme Montoya avait été hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral présumé et « a subi un arrêt cardiorespiratoire ». Comme elle ne réagissait pas aux manœuvres de réanimation, « le médecin de garde a confirmé son décès », a poursuivi le ministère.





🇪🇨 | La mujer de la tercera edad, de nombre Bella Montoya, fue dada por muerta en el hospital de Babahoyo.



Se la entregaron a su hijo al medio día para que realizara el velorio, pero horas más tarde se dieron cuenta que aún estaba viva. pic.twitter.com/gI8Dm3M4gK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Un comité technique a été chargé d'« analyser ce cas en profondeur » et d’établir « un audit médical afin de déterminer les responsabilités » du constat de décès erroné, a ajouté le ministère dans un communiqué. « Je me remets peu à peu de ce qui s’est passé. Maintenant, tout ce que je demande, c’est que la santé de ma mère s’améliore. Je veux qu’elle soit vivante et à mes côtés », a soupiré le fils de la « ressuscitée ».