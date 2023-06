Un éclair à la vanille de 135 mètres qui fait tout le tour d'un parc... Ce n'est pas un rêve gourmand mais bientôt une réalité. Le château « Burrus », à Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin), accueillera cet événement pas comme les autres dimanche après-midi. La raison ? Le domaine d'un hectare sera inauguré après avoir été totalement repensé.

« Burrus » ? Le nom doit d'ailleurs parler à plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Depuis début janvier, beaucoup suivent les aventures de Myriam Bassa et Frank Ansel dans « Le château de mes rêves », quotidiennement sur M6. Les Alsaciens font partie de la douzaine de couples qui s’est lancée dans la réfection d’une prestigieuse demeure. La leur porte le nom de son premier propriétaire dans les années 1900, le riche entrepreneur Maurice Burrus. « On n’est pas passé à l’antenne de la semaine mais on y sera tous les jours la prochaine », s’amuse celle qui est chatelaine depuis novembre 2021. Seize mois durant lesquels elle aura vu sa propriété, achetée à l’abandon et alors squattée, singulièrement changée : « Un travail colossal y a été fait. Par des entreprises et des bénévoles aussi car nous avons lancé des chantiers participatifs. »





L'intérieur du château Burrus, en cours de rénovation. - BPCPRODUCTION

Mais pas question pour l’instant de pénétrer à l’intérieur de l’imposante bâtisse de style néo-baroque. Les quelque 2.500 m² habitables ne sont pas encore accessibles, au moins légalement. « Nous attendons que les normes ERP (Établissement recevant du public) soient établies », détaille la quadragénaire (45 ans) en donnant quand même des dates d’ouverture : « l’an prochain, on a déjà quatre mariages réservés pour le rez-de-chaussée où nous avons quatre salles de réceptions. » Plusieurs accueilleront d’ailleurs leur cérémonie à eux, la première prévue sans qu’aucun week-end ne soit établi pour l’instant.

Pour ce prochain week-end en revanche, le rendez-vous est donc pris. Fermé depuis très longtemps, le parc sera enfin accessible ce dimanche à partir de 13h30 ! « Nous l’avons complètement dégagé et redessiné », détaille encore l’ex-agent de voyages qui tenait à marquer le coup pour cet événement. « Je voulais un moment gourmand et accessible à tous. On l’organise vraiment pour les gens de notre vallée, comme un cadeau qu’on a envie de leur faire après avoir vu ce château à l’abandon pendant trente ans. »

« J’aurais peut-être dû mesurer avant de l’ouvrir »

Alors comment marquer le coup ? Par une pâtisserie exceptionnelle. « J’avais pensé à un éclair qui ferait la largeur de la façade, soit vingt mètres », se souvient Myriam Bassa. « Mais Damien (Kissy) m’a dit qu’il voulait en faire un de la taille du tour du parc ! » « J’aurais peut-être dû mesurer avant de l’ouvrir », rigole le pâtissier installé à Rombach-le-Franc, à quelques kilomètres du château. « J’aime réaliser ce que les autres ne font pas et j’avais déjà préparé un éclair de 65 mètres. Mais là, avec 130 mètres, c’est le double ! »

L’artisan a pris de l’avance : il a préparé mardi tous ses « tubes de 75 centimètres » de pâte à choux et les a congelés. Un tout petit peu de matière première a été nécessaire ! « 9 kg de beurre, 560 œufs, 17 kg de sucre… » La crème pâtissière, uniquement à la vanille, sera elle confectionnée vendredi, « 80 litres en une seule fois chez un ami artisan qui a l’appareil qu’il faut ! »





Le château Burrus est entouré d'un parc d'un hectare. - Myriam Bassa

Ne restera alors plus qu’à assembler les 180 morceaux, dimanche matin sur place. Une opération d’environ une heure et demie, sur des tables qui seront disposées toutes autour du parc. Puis découpées en 800 parts d’environ 15 centimètres, à deux euros pièce. « Ça partira vite, j’en suis sûr », sourit Damien Kissy, qui se remboursera simplement des frais engendrés. Le reste des bénéfices ira à l’association « Les Amis du château Burrus ». Un nom bien connu des téléspectateurs et… bientôt des gourmands.