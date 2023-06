Le mulet… tout droit sorti des années 1970-1980, décennies haute en couleur en matière de tendances, la coupe est redevenue phare depuis deux ans en France. Si ses origines proviennent du pays des surfeurs, l’Australie, c’est désormais les rugbymen qui en font une marque de fabrique mais aussi des férus de mode, des « avant-gardistes » et influenceurs sur les réseaux sociaux. « On fait pas mal cette coupe pour les sportifs, surtout les rugbymen et footballeurs mais aussi chez les jeunes qui veulent rire entre copains. On a aussi ceux qui veulent tout simplement suivre la tendance », confirme Jean-Pascal Collin, maître barbier à Toulouse.

De David Bowie, aux footballeurs les plus populaires, la « nuque longue » a fait son show dans les années 1980 où certains fans voulaient ressembler à leurs idoles avant de passer entre les mains de nos célèbres danseurs de Tecktonik dans les années 2000.

Entre effet de mode et effet de beauf, la coupe mulet fait autant d’adeptes que de détracteurs. D’un côté, certains ont décidé d’en refaire un phénomène de mode, d’originalité et de liberté capillaire en cassant les « codes classiques ». D’un autre, il y a l’effet Jeff Tuche : une coupe qui n’est pas sérieuse et qui représente une classe sociale qui n’a pas les bons codes, surtout esthétiques.

Qu’on n’aime ou qu’on n’aime pas, la coupe mulet est, de toute manière, de retour avec une place toute particulière puisque des compétitions lui sont carrément consacrées depuis quelques années. Le premier championnat de France officiel est d’ailleurs organisé à Toulouse ce samedi 3 juin.

« Représenter la France au championnat européen »

Quelques mois après la consécration d’un Toulousain comme champion d’Europe de la coupe mulet, un couple de la Ville rose s’est lancé dans l’organisation de ce concours officiel. Il s’agit d’Hervé Boibessot, célèbre barbier de la Ville rose depuis vingt ans et de sa femme, Audrey, organise à la Friche de Montaudran, le samedi 3 juin* à partir de 17 heures la première compétition officielle française. « Cette compétition est affiliée aux championnats d’Europe en Belgique de la coupe mulet [qui aura lieu dans la Creuse en octobre]. », précisent ces spécialistes du ciseau.

Si plusieurs championnats existent déjà en France, « nous sommes les seuls à être reconnus et déclarés : nous pourrons ainsi représenter la France au championnat européen », explique le couple qui ne ménage pas ses efforts pour créer un véritable festival autour de ce concours. « Il y aura des barbiers sur place si une personne veut se faire une coupe mulet pour participer au concours au dernier moment, par exemple, mais aussi un stand de tatouage. Ce sera un peu rétro et vintage mais surtout familial et bon vivant ».

Les règles à suivre pour une coupe 100 % mulet

Si cette coiffure à l’air sortie tout droit de l’imagination d’un enfant, la coupe mulet respecte des codes très précis. Jean-Pascal Collin, maître barbier chez « Au nom de mon père » à Toulouse nous donne quelques conseils, en vidéo, pour bien la réussir.

Selon, lui, pour les côtés l’astuce est de s’arrêter à mi-oreille. Pour le dessus, place à la créativité débridée car plusieurs options s’offrent à vous : soit une mèche sur le côté, soit coiffé en brosse, soit mettre un peu en avant, « mais la vraie coupe mulet c’est la brosse sur le dessus et la longueur au niveau de la nuque ». Pour un mulet tendance, « il faut faire une coupe qui s’appelle shaggy. Un peu moins court sur les côtés, avec de la longueur sur l’arrière et une frange droite sur l’avant. ». Prêt ?

* A 17 heures à la Friche de Montaudran