Ils étaient 11 (dommage, à deux près, on faisait un beau jeu de mots) à se disputer, dimanche, à Sète (Hérault), le trophée des Championnats du monde… des œufs mimosas. Cette compétition carrément loufoque a couronné, pour la septième fois, les amateurs qui ont le mieux réussi à séduire le jury, avec ce plat ancestral du dimanche.

France 3 Occitanie, qui a assisté à l’épreuve précise que les œufs mimosa sont jugés sur leur dressage, leur originalité, le goût… Mais aussi sur le nom à rallonge, souvent barré, que les candidats donnent à leur plat. « On fait ça au dernier moment pour ne pas empoisonner le jury avec une mayonnaise qui aurait tourné au soleil », détaille, auprès de la chaîne, Jean Pierron, l’un des candidats à cette compétition bien arrosée.





Les gagnants désignés à la roulette russe

Mais il arrive, parfois, comme dimanche, que le jury ne parvienne pas à départager certains plats. Alors les premiers ex aequo se livrent à une impitoyable dernière épreuve, pour définir les gagnants : la roulette russe. Plusieurs œufs sont proposés aux candidats, un seul est dur. Les vainqueurs sont ceux qui ne s’écrasent pas un œuf frais sur la tête. Et cette année, c’est Hanaby Sabi et François Gayau qui ont soulevé le trophée : un magnifique plat à œufs mimosas, que tous les concurrents convoitaient.

« On a fait ça sur un coup de tête, a confié la gagnante à France 3. Un soir, un peu bourrés, on s’est inscrit. » En 2024, le duo reviendra, pour remettre son titre en jeu.