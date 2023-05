Des milliers de partages, de commentaires, de reprises et plus de deux millions de vues… Depuis le 30 avril, une vidéo émeut TikTok. On y voit un ambulancier interpréter « Le sens de la vie », l’un des titres phares du dessin animé « Le Roi Lion », à une enfant allongée sur un brancard. Sans fausse note !

Pas étonnant, l’intéressé n’est autre que Myke Ayden, un Strasbourgeois passionné de musique. « Je suis artiste depuis très longtemps », s’amuse l’intéressé, 37 ans. « Je suis passé par le conservatoire, j’ai fait pas mal de castings comme pour l’Eurovision, la Star Academy etc. Souvent ça s’arrêtait en demi-finale ! J’écris, je compose, je joue, je chante, j’adore ça ! »





@mike.ayden Nous avons pris en charge une petite fille qui est fan de Disney ! Il était donc logique pour moi de lui proposer la musique du Roi Lion, c'est l'histoire de la vie, les larmes se sont transformés en sourire, quoi demander de mieux que de voir le sourire aux lèvres même dans les moments les plus difficiles et de faire un petit peu oublié la maladie à ma façon en musique❤️🎵 chichildrendkidssdisneyiroilionfenfantbambulancemsamurstrasbourgsalsace🥨smusiqueachantflafranceaunincroyabletalentbambulanciersjussieusecoursbpublicc#micro ♬ son original - Mike Ayden





Depuis peu, il allie même cette passion à son nouveau poste chez Jussieu Secours. « Je me suis lancé alors qu’on transportait une dame âgée qui m’avait touchée, retrace-t-il. Elle était triste et « La vie en rose », d’Édith Piaf, est passée à la radio. J’ai commencé à chantonner et elle m’a dit de continuer parce que c’était bien. Je l’ai ensuite vue fermer les yeux… Je me suis dit que c’était ça qu’il fallait faire pour rassurer les gens angoissés ! »

La scène s’est depuis reproduite quelquefois. Comme donc avec cette petite fille de 4 ans fin avril. « Nous étions à l’arrêt et elle pleurait. J’ai vu un personnage Disney sur ses vêtements alors je lui ai demandé si elle aimait cet univers », poursuit l’artiste. « Puis je lui ai demandé si elle voulait que je chante et elle m’a dit non ! Mais j’ai commencé et elle m’a regardé avec des grands yeux et a arrêté de pleurer. C’est vraiment un remède la musique ! »

« J’ai été approché »

Myke Ayden avait reçu une nouvelle fois l’aide de son fidèle coéquipier de travail, Dylan. C’est lui qui a lancé la bande-son du célèbre tube du Roi Lion puis a filmé la scène. « Il est à l’origine du compte TikTok lancé il y a moins d’un mois. Je n’y connaissais rien et il m’a dit de m’y inscrire. J’étais d’accord mais depuis il gère ! », rigole le chanteur, qui ne s’attendait pas à un tel retentissement. Médiatique mais pas uniquement.

Cette fameuse vidéo pourrait-elle enfin lancer sa carrière ? Le trentenaire en rêve évidemment, lui qui a déjà assuré la première partie du concert du « Top music Live », en septembre dernier à Colmar. « J’ai été approché », annonce-t-il sans trop vouloir en dire. « Pour l’instant, c’est secret ». Comme les prochaines publications du duo d’ambulanciers. « On a des projets, pas forcément avec des patients. »