Si vous n’avez pas beaucoup de temps, dit le pape ce vendredi sur son compte Twitter, « « une sage pratique spirituelle peut (vous) aider, celle que l’on appelle les jaculatoires ». Si vous en avez beaucoup, vous pouvez aller lire sur le réseau social les très nombreuses réactions amusées qu’a suscitées le tweet du souverain pontife.





Si tu n'as pas beaucoup de temps pour prier, une sage pratique spirituelle peut t'aider, celle que l'on appelle les jaculatoires, de très brèves prières que nous pouvons répéter souvent pendant la journéepour rester « connectés » avec le Seigneur. — Pape François (@Pontifex_fr) May 5, 2023







Les jaculatoires, du latin « jaculor » qui signifie darder, lancer une flèche, sont des prières courtes et ferventes, selon le dictionnaire Le Robert. Elles partagent avec l’éjaculation une racine latine et une proximité sonore qui expliquent sans doute qu’elles ne soient plus vraiment utilisées. La langue anglaise parle, elle, d'« aspirations ».

« Les jaculatoires, ça donne moyen en langue française, je ne le vous cache pas », a réagi sur Twitter un utilisateur. Certains internautes ont soupçonné un piratage du compte Pontifex tandis que d’autres ont cru y voir une mauvaise traduction.

« La substance est bonne »

Sollicitée par l’AFP, une source au Vatican indique que le compte Twitter du pape est géré par le Dicastère (équivalent d’un ministère pour le Saint-Siège) pour la communication. « Le français est une simple traduction » du tweet original en italien, a précisé cette source. En octobre 2022, à l’occasion d’une prière dominicale de l’Angélus, François avait déjà évoqué ces formes de recueillement, en italien.

La traduction officielle en français évoquait « une pratique spirituelle savante, que l’on a un peu oubliée aujourd’hui, que nos aînés, surtout les grands-mères, connaissent bien : celle que l’on appelle les jaculatoires ». « Le nom est un peu désuet, mais la substance est bonne », ajoutait le texte. Plus encore que des jaculatoires, c’est du dictionnaire que le tweet a finalement fait la promotion.