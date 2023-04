On peut encore avoir foi en l’humanité. Qu’une personne rapporte à la police un billet de banque trouvé dans la rue est, en soi, miraculeux. Non qu’il faille préjuger de l’honnêteté de l’être humain, mais plutôt parce que le commun des mortels jugerait sans doute la démarche vaine tant la probabilité de retrouver son véritable propriétaire relève de l’exploit. Eh bien cet exploit, les policiers de la commune d’Eeklo, en Belgique, près de la frontière néerlandaise, l’ont bel et bien réalisé.

Début avril, 20 Minutes relatait l’histoire étonnante d’un homme qui, après avoir trouvé un billet de 50 euros sur le parking d’un supermarché, avait décidé de le confier aux bons soins de la police locale afin qu’il regagne la poche de son malchanceux propriétaire. Et les agents de la zone de police de Meetjesland-Centrum avaient pris la chose au sérieux, publiant un appel à témoins sur leur page Facebook comme ils le font occasionnellement lorsqu’on leur rapporte des objets perdus. Sauf que, dans ce dernier cas, les propriétaires potentiels ne se manifestent pas par dizaines.

Douze « propriétaires légitimes »

Pour le billet de 50 €, ils sont en effet un certain nombre a en avoir revendiqué la propriété dans des mails envoyés au commissariat. Douze en tout, a affirmé le policier en charge du dossier à nos confrères de HNL. Restait à savoir s’il y avait une personne de bonne foi parmi les usurpateurs. La tâche n’a pas été bien difficile d’ailleurs, puisque l’heure et l’endroit exacts de la découverte du billet ne pouvaient être connus que de l’honnête découvreur et du véritable propriétaire. Ce dernier a d’ailleurs pu étayer sa requête en présentant le ticket de caisse des achats effectués dans le supermarché situé près du parking, affirme HNL.









Plus de deux semaines après avoir perdu son billet de banque, son propriétaire a donc pu le récupérer auprès des policiers. Et pour les remercier, il a offert aux fonctionnaires une bouteille de mousseux à boire à sa santé. Et à sa chance.