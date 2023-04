C’est à Sauveterre qu’il faut faire la fête. C’est en substance le message de l’arrêté permanent portant interdiction de se rendre à une autre manifestation que « Sauveterre fête ses vins » le dernier week-end de juillet. Il a été pris en septembre 2022 par Christophe Miqueu, le maire de la commune girondine de Sauveterre-de-Guyenne. Avec cet arrêté il vient de remporter la 3e place du concours de l’arrêté municipal le plus insolite, lancé par Curiosités juridiques, en partenariat avec France Bleu.

Soutien à la viticulture locale

Dans cet arrêté farfelu, ponctué d’allusions au sens de la fête local, on peut lire : « A compter du 28 juillet 2023, et pour toutes les éditions à venir, les habitants de Sauveterre-en-Guyenne, les élus et les agents municipaux ont l’interdiction de quitter, le dernier week-end de juillet, le sol (et le sous-sol) de la commune de Sauveterre-de-Guyenne, pour participer à d’autres événements festifs se déroulant aux mêmes dates (fêtes de Bayonne, Musicalarue de Luxey, etc.) »

« Le Maire s’est dit très heureux et fier pour sa commune d’être primé à l’occasion de ce concours original, et de mettre ainsi un coup de projecteur sur sa ville, la fête des vins qui a fêté l’an dernier ses 50 ans, et l’importance centrale de la viticulture dans l’économie et la vie locale », peut-on lire en ligne sur le site de la commune.