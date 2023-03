Réforme des retraites : Ils mangent tranquillement dans un restaurant entouré par un feu, la vidéo enflamme les réseaux

THIS IS FINE Lundi soir, une scène digne du meme « This is fine », où des clients mangent tranquillement dans un restaurant de Saint-Etienne alors que des flammes entourent l’établissement, a été partagée des millions de fois sur les réseaux