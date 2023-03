Elle avoue ne pas être « une vraie passionnée de Playmobil ». « J’ai adoré ça, bien sûr, lorsque j’étais enfant mais je ne jouais pas à inventer des histoires, j’étais plutôt dans la contemplation », raconte Mannaïg Valton. Des années plus tard, la petite fille contemplative s’est muée en artiste, composant de surprenants tableaux à partir des indémodables figurines. Sur son site Mademoiselle Louise et les enfants terribles, on découvre ainsi la reproduction en Playmobil de nombreuses personnalités comme Karl Lagerfeld, Yannick Noah, les Daft Punk, les Rolling Stones, Freddie Mercury ou Amy Winehouse.





Le groupe ABBA a lui aussi sa version Playmobil - Mademoiselle Louise et les enfants terribles

Ses tableaux rendent aussi hommage à des films cultes comme Les bronzés font du ski, Out of Africa, E.T. l’extra-terrestre, La Famille Addams ou à des œuvres historiques comme La Cène de Léonard de Vinci ou Cyrano de Bergerac. « J’essaie de donner une âme à ces Playmobil en y mettant de la sensibilité, de l’émotion, de la poésie mais aussi une petite touche d’humour », indique la créatrice bretonne, installée à Larmor-Plage près de Lorient (Morbihan).

Des milliers de pièces détachées dans son atelier

Exerçant auparavant dans la communication puis dans le commerce, elle a découvert cet art de customiser les Playmobil en 2011, à l’occasion du mariage de sa filleule en Espagne. « Les invités avaient offert en cadeau aux mariés un tableau avec des figures de Playmobil qui les représentaient et j’ai trouvé ça génial », indique-t-elle. De retour en France, elle se lance à son tour en offrant d’abord « des créations assez simples » à ses proches. « Les réactions ont été enthousiastes et cela m’a motivée à poursuivre », ajoute l’artiste, qui a réellement démarré son activité en 2016.





L'artiste a reproduit de nombreuses personnalités comme Roger Federer, Freddie Mercury, M ou Karl Lagerfeld - Mademoiselle Louise et les enfants terribles

Depuis, elle a conçu pas loin de 900 tableaux, tous uniques et sur-mesure. Pour les composer, Mannaïg Valton commence d’abord par se documenter, pour ne pas omettre le moindre détail. Elle va ensuite piocher dans les milliers de pièces détachées qu’elle a en stock dans son atelier pour donner vie à ses personnages. Un travail pour le moins minutieux. « Je ne travaille qu’avec des Playmobil, précise-t-elle. Je dois donc chercher des bouts qui manquent, découper des morceaux, les assembler puis les coller et les vernir. »

Des demandes de plus en plus pointues

Laissant libre cours à son inspiration, l’artiste répond aussi de plus en plus à des commandes de particuliers. Des demandes qui l’obligent à chaque fois à se surpasser. « Une jeune femme m’a contactée car elle souhaitait la figurine de l’artiste-peintre Pierre Soulages, souligne-t-elle. J’ai aussi une commande en cours pour un tableau représentant huit femmes inspirantes comme Simone Veil, Mère Teresa ou Jacqueline Auriol. »









Vendus entre 160 et 1.000 euros, ses tableaux connaissent un succès grandissant sur les réseaux sociaux, où l’artiste est suivie par plusieurs milliers d’abonnés. Exposée pour les fêtes de fin d’année en 2020 dans le très chic Bon Marché à Paris, Mannaïg Valton commence aussi à recevoir des commandes de l’étranger. « Des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et j’ai aussi des pistes au Brésil, à Singapour ou au Japon », indique-t-elle fièrement. Une preuve que les Playmobil, cinquante ans après leur naissance, plaisent toujours autant partout sur la planète.