Antoine Martin, un restaurateur des Angles (Pyrénées-Orientales), et André-Luc Montagnier (sans étiquette), le maire de Fleury d’Aude (Aude), ne repartiront pas bredouilles du Salon de l’agriculture. Les deux hommes, qui organisent des foires agricoles dans leurs communes, ont craqué pour Omerta, une blonde d’Aquitaine d’environ 1,2 tonne, qui était destinée à l’abattoir, raconte L’Indépendant.

« On a eu un coup de cœur » pour cette vache, confie Antoine Martin, au quotidien régional. « On a décidé de la gracier. » Son éleveur, installé dans le Tarn-et-Garonne, est « passionné et très touchant », ajoute André-Luc Montagnier.

« Omerta partagera son temps entre les Angles et le domaine de Loustalet, à Saint-Pierre-de-la-mer », ajoute l’élu audois. Et elle sera la mascotte de Fleury d’Aude, où les curieux seront sans doute nombreux à vouloir approcher celle qui a échappé de peu à l’abattoir.