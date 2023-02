Elles font partie du décor en Islande où les visiteurs se pressent pour les observer pendant la période hivernale. En France, les aurores boréales se font par contre très rares. Certains chanceux ont tout de même réussi à profiter de ce spectacle incroyable pendant deux soirs de suite. Après celles observées dimanche soir aux quatre coins de la France, de nouvelles aurores boréales sont ainsi apparues lundi soir dans le ciel, le drapant de sublimes couleurs.





#Météo #Bretagne #AuroreBoréale 🌌 La Bretagne boréale 😍

📸 BK-Photographie - Locmaria-Plouzané (29) pic.twitter.com/okWhkBcx5e — Stéven Tual (@StevenTual_off) February 28, 2023







Aux aguets comme tous les astronomes amateurs et professionnels, Mathieu Rivrin ne voulait pour rien au monde rater ce moment magique. Habitant Landerneau (Finistère), le photographe a pris la direction du Mont-Saint-Michel lundi en fin d’après-midi. « Il y avait une grosse masse nuageuse sur le Finistère et sur le nord de la Bretagne donc j’ai décidé de mettre le cap à l’est », souligne-t-il. Arrivé sur les coups de 20 heures au pied du Mont, Mathieu Rivrin a alors sorti tout son attirail et patienté sagement dans le froid. « C’était glacial car il faisait 0 °C et il y avait du vent », indique-t-il.

Seulement quelques secondes de spectacle

Les minutes défilent alors et le photographe, un peu dépité, ne voit toujours rien apparaître dans le ciel normand. « J’avais déjà rangé une partie de mon matériel quand j’ai vu soudainement le ciel prendre une teinte rouge aux alentours de 22 heures », raconte le photographe. Pris de panique, il ressort alors en catastrophe son appareil, effectuant en quelques secondes les réglages et la mise au point. « J’ai rarement autant paniqué à faire une photo car je savais que le phénomène allait durer seulement une fraction de seconde », poursuit-il.

Entre 21h59 et 22h01, il réussit finalement à prendre une vingtaine de clichés de l’aurore boréale surplombant la Merveille. « Je n’ai même pas pu en profiter à l’œil nu tellement c’était furtif mais il reste au moins l’image », sourit-il. Partagés ce mardi sur les réseaux sociaux, les deux clichés dévoilent la beauté du Mont-Saint-Michel magnifiée par un ciel incroyable teinté de rose et de violet. « C’est moins impressionnant que les aurores boréales que j’ai pu capter en Islande mais cela reste quand même un moment magique et inoubliable », assure le photographe.









Début 2021, le photographe breton avait déjà affolé la Toile avec ses images incroyables de la tempête Justine prises à Lesconil dans le Finistère. Sur l’une d’entre elles, on voyait un visage apparaître dans les vagues surpuissantes. Il ressemblait à s’y méprendre à celui de Poséidon, le dieu de la mer surgissant des flots.