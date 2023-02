Ce jour de match pour l’OGC Nice, il s’est joué une tout autre rencontre dans des toilettes de l’Allianz Riviera. C’est un porno amateur qu’une spécialiste de « stranger challenge », qui filme donc ses ébats avec des inconnus rencontrés au hasard, est venue tourner dans le stade de la capitale azuréenne.

Et si la séquence a beaucoup amusé les supporteurs, déchaînés sur les réseaux sociaux, elle n’a en revanche pas été vraiment du goût du club. Selon les informations de 20 Minutes, la direction a porté plainte. Contactée, la société Nice Eco Stadium, qui gère l’enceinte sportive, annonce lui emboîter le pas. « Après prise de connaissance et analyse de la situation, NES a décidé de porter plainte pour association de l’image du stade avec une activité pornographique », a indiqué l’entreprise.

Une « chasse à l’homme dans le stade »

Dans la vidéo, on voit la jeune femme expliquer depuis le parvis qu’elle va se lancer dans une « chasse à l’homme dans le stade de Nice pour trouver un homme pour la b… ». Elle prend également le soin de préciser : « avant de rentrer dans un vestiaire pour me faire dé…, je vais peut-être commencer par un supporteur. » Elle accoste alors un premier homme dans les tribunes, qui refuse. Un second, qui arbore un maillot rouge et noir, accepte le « challenge ».





- La file d'attente à venir des chiottes de l'Allianz #OGCNice pic.twitter.com/rta7MgIkB8 — BeheNice 🔴⚫️ (@Beheran2) February 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’initiative de la jeune femme, a priori mise en boîte le 29 janvier, alors que le Gym l’emportait 1-0 sur Lille, a généré de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Barto0016 propose notamment qu’on remette au supporteur en question (faut-il qu’il le soit vraiment) « le trophée de l’Aiglon » au « prochain match ». EtBim, plus philosophe, évoque « une saison avec des hauts et des bas, des débats et des ébats ». La messe est dite.