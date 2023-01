On a envie de dire : « What else ? » Selon une information de Var-Matin, le petit village du Val, dans le Var, dévasté en octobre 2021 par les inondations, a pu compter sur un soutien de taille dans sa reconstruction.









Peu après les intempéries, la commune a en effet eu la bonne surprise de recevoir un don de 20.000 euros d’un généreux habitant de la commune voisine de Brignoles, selon des déclarations du maire lors de sa cérémonie de vœux à la population. Et ce bienfaiteur n’est autre que l’acteur George Clooney. Le comédien a acquis avec sa femme une vaste propriété en juillet 2021 dans la ville varoise, et a souhaité se montrer solidaire avec son nouveau département d’adoption.