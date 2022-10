« C’est soit du fluo, soit couleur chair. » Une habitante de Sapois, entre Remiremont et Gérardmer (Vosges), a aussi eu l’occasion de les voir. « Les », ce sont les strings que porte régulièrement, dans son jardin, un autre administré de la commune. Sa parcelle est visible depuis la route, qui longe sa propriété.

« Oui, les gendarmes ont déjà reçu quelques appels », confirme à 20 Minutes la première adjointe de la commune, Aude Rioual. « Mais ça ne venait pas des gens d’ici, qui connaissent bien ce monsieur. On est habitué et il ne fait de mal à personne. Ce n’est pas un exhibitionniste, c’est juste son mode de vie depuis longtemps. » La preuve, elle l’a déjà croisé dans la rue, « toujours en string, mais avec un t-shirt assez long pour cacher ».

« Non, il ne vient pas voter cul nu »

Dans les bâtiments publics, ce retraité s’habille encore un peu plus. « Non, il ne vient pas voter cul nu, il est respectueux, gentil et pas dangereux », insiste l’élue, bien embarrassée que cette excentricité soit désormais connue hors de Sapois.

Face à la situation, la mairie pourrait prendre des dispositions. Comme un arrêté municipal au port d’une tenue décente dans l’espace public, indique L’Est Républicain. « Ce sont les gendarmes qui le souhaitent car visiblement, ils ne peuvent pas le verbaliser actuellement », indique encore Aude Rioual, sans se prononcer. « On se réunit mardi, mais ça va prendre du temps. Je pense qu’il y a plus grave. »