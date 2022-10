Ce mardi, une poignée d’élèves de 6e du collège Henri-Barnier, dans les quartiers nord de Marseille, a vécu une dictée dont ils se souviendront longtemps. En lieu et place de leur professeur de français, l’ancien élève du collège, un certain Zinedine Zidane et un ancien jeune d’une cité voisine, un certain Soprano, ont dicté à des enfants médusés mais appliqués un texte de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021.

L’opération était organisée par l’association Ela qui lutte contre les leucodystrophies. L’ancien footballeur et le rappeur se sont prêtés au jeu dans une ambiance bon enfant… avec la mention peut mieux faire. « Ils dictent trop vite ! », confie une jeune élève, après avoir immortalisé le moment par un selfie.