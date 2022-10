Des images qui donnent des frissons ! Un homme a été aperçu, ce lundi, en train de sauter d’un auvent à l’autre sur le toit d’un gratte-ciel d’une vingtaine d’étages à New York (Etats-Unis), rapporte FOX 5 New York.

La scène a été filmée par Erik Ljung, qui travaillait dans l’immeuble juste en face. « Nous étions dans une salle de conférences et le photographe m’a demandé si nous pouvions photographier dans la pièce. Je suis donc à la fenêtre pour vérifier la lumière (…) et dès que j’ai regardé dehors, j’ai vu cet homme qui sautait d’auvent en auvent », a-t-il raconté.





« Je ne fais rien de dangereux »

Le photographe a alors posté la vidéo sur son compte Instagram. On y voit un homme en costume cravate semblant passer un appel téléphonique. Puis, après avoir raccroché, il s’est élancé pour rejoindre une fenêtre où il s’est engouffré. Le tout à plusieurs dizaines de mètres du sol, sous la pluie et sans aucune protection.









Cet homme, Joseph Smizaski, est le directeur des opérations de l’immeuble du Financial District au 90 West St. Il a expliqué au New York Post s’être rendu sur le toit pour vérifier qu’une fuite avait bien été réparée au niveau d’une lucarne : « Je faisais juste mon travail. » Une cascade qu’il a visiblement l’habitude de réaliser. « Je ne fais rien de dangereux et je ne laisse pas mes hommes faire quoi que ce soit de dangereux », a-t-il assuré, étonné que la vidéo de ses exploits soit devenue virale.