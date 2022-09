Les vendanges touchent à leur fin pour de nombreux producteurs en Alsace. La macération des raisins va pouvoir commencer. Dans la cave du domaine la plupart du temps. Mais pas uniquement !

Un couple de jeunes vignerons de la région réalisera cette longue étape… au cœur de la célèbre cité Vauban de Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Précisément dans la casemate, sorte de local enterré, n° 67. « Au-dessus de nous, il y a un sentier des remparts », sourit Yann Bury, qui vient de prendre possession de ces lieux prestigieux avec son associée et compagne, Alice Reveau.

« Ça s’est fait de fil en aiguille. On cherchait une cave car on n’en a pas et on s’est activé en juillet », rembobine le trentenaire (36 ans). « Un copain m’a proposé un bout de sa cave à Neuf-Brisach et en a parlé à sa voisine qui est au conseil municipal. L’idée de nous installer dans la cité a plu au maire. »





La cité Vauban de Neuf-Brisach, en Alsace, avec son plan en étoile. - Wikicommons





Lundi, le même conseil municipal a validé la location contre un loyer presque symbolique de 100 euros mensuel. Pour 100 m² et des conditions de travail qui plaisent au couple. « On nous a présenté plusieurs casemates et on a choisi celle-là car elle est de plain-pied. Ce qui nous plaît, ce sont les murs très épais. En été, même en pleine chaleur, il faisait 20 °C max. On est semi-enterré dans un petit chai bioclimatique, avec 3,50 m de hauteur, et l’humidité est bonne. On espère juste que la température ne descendra pas trop cet hiver. »

« On vise un smic à deux »

Les vignerons, qui détonnent dans un milieu souvent marqué par des histoires familiales, ont déjà réalisé ces opérations de tri sur place et vont y élever leurs vins en barrique. La production est réduite : environ 2.000 bouteilles sont espérées, fruits d’une parcelle de 1,5 hectare situé à Kaysersberg elle aussi louée.

« Nous étions tous les deux ouvriers viticoles avant. C’est notre petit projet, on vise un smic à deux », explique encore l’entrepreneur. Les premières ventes sont espérées « début 2023 ». « On proposera un assemblage mais aussi un vin orange. La bouteille vaudra une quinzaine d’euros. » La cuvée Vauban ?