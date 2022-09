« A vos économes, prêts, partez ! » Ce samedi à Vendenheim, une vingtaine de concurrents devraient cette année encore s’écharper dans le désormais célèbre concours d’épluchage de pommes de terre. Voilà une dizaine d’années que la petite ville juste à côté de Strasbourg organise l’événement, en pleine « Fête de la patate ».

« La première fois, on n’était vraiment pas beaucoup. L’animateur avait du mal à recruter alors j’y étais allé. Maintenant, il est obligé de refuser des candidatures ! », s’amuse Patrick Eschbach. Cet habitant de la commune, 64 ans, est le roi de l’épreuve. « J’ai dû la gagner cinq ou six fois mais ils ne veulent plus trop de moi car on gagne son poids en pommes de terre ! », s’amuse le retraité, sans se prendre au sérieux. « Je fais près de 100 kg, il vaut mieux qu’une petite dame l’emporte ! »

Alors ce week-end, l’ancien policier ne sera pas de la partie. Il tiendra un stand de galettes de pommes de terre dans la cour de l’école. Mais ça ne l’empêchera pas d’aller jeter un œil aux concurrents. Histoire de regarder leur manière de procéder pendant les fameuses quatre minutes de souffrance. Pendant lesquelles il faut éplucher sa quinzaine de patates, de toutes tailles, le plus vite possible.

Quinze patates en un peu plus de deux minutes

« J’y arrivais en environ 2’20 », se souvient encore Patrick Eschbach, qui a une technique bien à lui. Ses secrets ? « D’abord un bon outil. J’avais acheté mon économe à la foire européenne de Strasbourg. Il est en inox et la tête pivote. Ça va très vite et ça coupe très fin, contrairement à un économe classique. Attention quand même, je me suis déjà fait mal. Il n’y a pas de secret, c’est écrit "turbo" sur le manche ! »

Mais l’appareil ne fait pas seulement l’éplucheur… C’est là que la dextérité du sexagénaire parle. « Moi je fais un tour complet de la pomme de terre avec un coup de lame. Puis je la retourne, je m’occupe de l’extrémité et je passe à l’autre. » Le tout en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire… Ses adversaires s’en étaient rendu compte.

D’autres secrets ? « Non, aucun, je ne m’entraîne même pas », répond le champion. « Allez si, de temps en temps à la cuisine où je me mets un petit défi de vitesse. Parfois avec des carottes aussi ! Je ne sais pas s’il existe un concours d’épluchage de carottes, si ? » Après recherches, visiblement non. Mais un autre consacré à la pomme de terre, à Quimperlé, en Bretagne. A quand un duel avec l'Alsace ?