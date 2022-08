Par Toutatis ! Difficile de ne pas jurer de cette façon lorsqu’on entre chez Alain Vosgien. Cet habitant de Grimaucourt-en-Woëvre, dans la Meuse, s’adonne à un hobby bien particulier : la construction à l’aide d’allumettes. Son immense village d’Astérix, qui s’étend sur près de 9 m², en est la preuve.

« J’ai déjà réalisé la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, un bateau pirate, un bateau du Mississippi », énumère l’homme de 65 ans, lui qui consacre « environ 5 heures par jour » à une passion qui l’anime depuis longtemps. « J’avais commencé vers l’âge de 30 ans puis j’ai arrêté et j’ai vraiment repris il y a sept ans », retrace-t-il, sans se lasser. « Des fois, je me relève même la nuit car j’ai une idée… »

Alain Vosgien s'adonne environ cinq heures par jour à passion. - Alain Vosgien

Il faut dire que le retraité n’en manque pas. Une fois ses futures réalisations choisies, il les dessine longuement. Jusqu’au moindre détail. « Dans toutes les maisons du village d’Astérix, il y a des meubles, lits, draps, tables. Des assiettes, couverts, jusqu’au sanglier posé dans le plat », s’amuse cet ancien salarié de l’usine Kimberly Clark de Toul.

« 80.000 allumettes » pour la Tour Eiffel

Mieux, l’artiste ponce chaque bloc de ses constructions et peint ensuite ses réalisations. « J’enduis également pour qu’on ne voie pas le jour entre les pièces et j’ai mis la lumière dans les maisons », ajoute encore le perfectionniste, qui tient aussi des comptes précis. Par exemple, il lui avait fallu « 1.500 heures de travail et 80.000 allumettes » pour sa Tour Eiffel de « 2,44 m de haut ». Pour la petite commune des irréductibles Gaulois, Alain Vosgien a déjà utilisé « 425.000 allumettes et il en faudra 650.000 pour tout finir ». Sans oublier les « 50 kg de colle » déjà passés…

Le passionné répond aussi « gratuitement » à des demandes émanant de ses voisins ou amis. Ils ont juste à acheter les fournitures. « Là je suis aussi sur la maison de Minnie. Et j’espère bientôt me lancer dans le château de La Belle au bois dormant », annonce-t-il, conscient que son hobby peut être source de plaisanteries. Comme dans le célèbre film Le dîner de cons, où Jacques Villeret (« François Pignon ») est justement raillé pour ses chefs-d’œuvre en allumettes.

Tout est pensé jusqu'au moindre détail... - Alain Vosgien

« C’est facile de se moquer. Mais que les gens essaient de faire la même chose et on verra s’ils en sont capables », coupe le sexagénaire, avec un souhait. « J’ai donné toutes mes réalisations et je n’ai plus que le village d’Astérix. J’aimerais qu’il aille un jour au parc d’attractions. Mais pas gratuitement hein. » Le message est passé, nom de Zeus !