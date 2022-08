Sanna Marin, la Première ministre finlandaise, fait polémique à cause d’une série de vidéos dévoilées mercredi 17 août 2022. Comme le rapporte Le Huffington Post, on peut y voir la femme politique danser, chanter et prendre des selfies en compagnie de ses amis. Parmi eux, des influenceurs, chanteurs, stylistes, Youtubeurs, animateurs… Certains internautes reprochent à la dirigeante de la Finlande de faire la fête, tout en suggérant que de la drogue ait pu circuler lors de cette soirée. En effet, on peut entendre dans la vidéo quelqu’un prononcer les mots « gang de la farine », ce qui serait une référence directe à la cocaïne d’après le média finlandais Iltalehti.

Elle réfute avoir pris de la drogue

La Première ministre finlandaise a nié avoir consommé de la drogue et a défendu son droit à s’amuser lors d’une soirée privée. « Je n’ai jamais pris de drogue et je n’ai vu aucun autre participant à cette soirée en prendre », a-t-elle déclaré lors d’un déplacement officiel, interrogée par un journaliste. Et de plaider : « J’ai une famille, un travail et parfois un peu de temps durant lequel je profite de mes amis. (…) Et je vous le confirme : j’ai dansé et j’ai chanté, j’ai pris mes amis dans mes bras et bu de l’alcool. »

Sanna Marin, âgée de 36 ans, est la présidente du Parti social-démocrate de Finlande et la Première ministre du pays depuis le 10 décembre 2019. Sa cote de popularité est très forte au sein de la Finlande, avec 55 % de votes favorables lors du dernier sondage d’opinion. Ses adeptes apprécient le fait que le pays ait à sa tête une dirigeante jeune et « cool ». Ses détracteurs, au contraire, estiment qu’elle devrait se concentrer uniquement sur la politique du pays. Le présentateur Aleksi Valavuori a d’ailleurs récemment tweeté : « Elle est de loin la Première ministre la plus incompétente que l’on ait eue. Qu’elle prenne sa veste en cuir et qu’elle s’en aille. »