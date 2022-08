UNE HISTOIRE INCROYABLE 😍



UN MESSAGE D'ESPOIR POUR TOUT CEUX QUI ONT PERDU UN POILU



VOILA POURQUOI ON.NE LACHE EIEN.LES APPARENCES PEUVENT ÊTRE TROMPEUSES



Suite à un appel pour retrouver le propriétaire Bouda,retrouvé dans une cage de transport ouverte, en pleine ville ,et en plein soleil !!!!

Il était identifié, et les coordonnées n'étaient plus à jour !!!

Je voulais comprendre,car c'était totalement incompréhensible cette histoire ,et c'est pour cela que cet appel a été lancé...

Et bien IL AVAIT ÉTÉ PERDU DEPUIS 9 ANS 😱😱😱😱😱😱😱😱

Plusieurs semaines avant leur déménagement ,il était parti et le monsieur croyait qu il s etait fait tuer par les chasseurs....

C'est tout en famille que ces gens sont venus le chercher,avec une émotion sans nom,en fait ils n'y croient pas 😅ils ont pris leur demi-journée,pour ne pas le faire attendre un jour de plus....

C'est la 2 ème fois que cela arrive retrouver un animal perdu depuis aussi longtemps , au sein du refuge Oléronais en 18 ans d existance,LÀ L INTÉRÊT DE L IDENTIFICATION OBLIGATOIRE

Sans cela,il n aurais jamais retrouvé sa maison d origine...

Que lui est t il arrivé depuis tout ce temps??

Suspens....On peut imaginer que ce matou a élu domicile chez des personnes qui n'ont pas eu la jugeote de l'amener chez un véto pour vérifier la puce....

Tout est bien qui finit bien....



Une grande chaine de solidarité s'est mise en place🙏🙏🙏🙏🙏🙏

IMMENSE MERCI A Elodie Mendez benevole au refuge qui avec son.fils est la première d unr longue chaîne à ne pas avoir fermé les yeux,et a immédiatement réagit

Merci à Cecilia Moro benevole au Refuge oleronais qui l.a transporte jusqu'à nous

Merci à Mumu Io benevole également qui avec son groupe de l ile d oleron animaux perdus trouvés m a diffuser et envoyer un.mp pour me mettre en contact avec Sofia

Merci a Sofia Marny ,humaine de la PA qui est spécialisée dans la recherche des Icad non.a jour qui a permis de retrouver son.humain qui m.avais en fait perdu depuis 7 ans non 9 en fait....Il n habite plus ici et prend son.apres midi pour venir le chercher...

Nous étions à 2 doigts de le retrouver suite à de longues recherches mais Sofia nous a devancé de part son expérience en ce domaine😇

MERCI à l'équipe du refuge Oleronais qui œuvre sans rien lâcher,juste pour le bien de l animal....Comme vous tous...

Et enfin merci à tous et toutes qui avez PARTAGEZ,qui nous soutenez....

LA PROTECTION ANIMALE EST UNE GRANDE CHAINE QUI NE DOIT ETRE ROMPU

RESTONS SOUDÉ POUR EUX



........RAPPEL DU POST PRÉCÉDENT........



🚩AVIS DE RECHERCHE🚩



Bouba,12 ans est resté au moins 3 JOURS DANS UNE BOITE DE TRANSPORT OUVERTE ,EN PLEINE RUE à Saint Trojan les Bains,vers la rue Omer Charlet, EN PLEIN SOLEIL !!!



Heureusement, Elodie Mendez ne l'a pas laissé ainsi😇🙏🙏🙏 et Cecilia Moro nous l.a ramené😇😇😇

Les voisins ont dit que quelques personnes viennent le nourrir et l on laisse la, ne sachant pas trop quoi faire... 😱😱😱

Ce chat est pucé au nom de monsieur Bourret Pascal,mais malheureusement les numéros ne sont plus bons...

Cette personne était à la Reunion et maintenant en métropole,d'après les informations récoltées....

NOUS RECHERCHONS CETTE PERSONNE



Contactez nous au refuge Oléronais 0675552949