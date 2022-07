Il a fallu 310 œufs, 61 litres de lait, 30 kg de farine et 6 kg de beurre pour réaliser la pâte, ainsi qu’une bonne vingtaine de minutes pour l’étaler sur une plaque spécialement fabriquée pour l’occasion… Ce dimanche, le record de la plus grande crêpe bio du monde a été battu devant plusieurs milliers de personnes et médias locaux dans le village de Kerhinet à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique).

Un peu d’humour en ce dimanche estival. À Kerhinet (44) ce matin, les bénévoles de la fête des métais ont réussi la plus grande crêpe du monde de 7m42 de diamètre. Pour saluer cet exploit, rattachons Kerhinet à la @regionbretagne car cette plus grande crêpe est bretonne ! #44BZH pic.twitter.com/Jv2KyulTrR — VigiBretagne (@VigiBretagne) July 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L'association «Les Métais» rapporte ainsi avoir confectionné une crêpe de 7,42 m, battant un record vieux de 1989. Cette drôle de performance restera symbolique puisque les organisateurs n’ont pas souhaité réaliser les démarches pour entrer au Guinness Book, indique France 3.

La mesure a été effectuée par les maires de Guérande et de Saint-Lyphard, avant que la crêpe, qui n’a pas été retournée, ne soit distribuée gratuitement à tous les spectateurs.