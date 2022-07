On dirait presque un Kamoulox. Mais on a beau chercher, on n’a pas trouvé Kad et Olivier devant la mairie de Marseille, mais bien le maire de la ville, Benoît Payan​, sur le boulodrome installé sur le Vieux-Port, en train de tâter le cochonnet, et tentant de faire Fanny à un certain Ban Ki-moon.

L’ancien secrétaire général des Nations Unies était de passage dans la cité phocéenne pour un congrès scientifique, et a accepté l’invitation du maire de Marseille de s’essayer à la pétanque, le temps de quelques tirs. Une séquence qui s’est faite sous l’œil de nombreuses caméras présentes pour l’occasion.