Nantes va parler plus que jamais breton pendant une dizaine de jours. A partir de ce vendredi et jusqu’au dimanche 10 juillet, est organisée la première édition des Jeux de Bretagne durant laquelle de multiples compétitions sportives seront associées à des temps culturels (concerts, fest-noz, conférences…).

Florian Le Teuff, un des organisateurs (avec le comité d’organisation des Jeux de Bretagne), songe à cet événement depuis deux ans, c’est-à-dire qu’il est adjoint à la maire de Nantes en charge des enjeux bretons. « L’objectif est l’organisation d’une fête populaire gratuite durant laquelle on pourra se poser des questions sur ce sujet polémique [du rattachement de Nantes à la Bretagne] de manière posée. Le sport a cette vertu de pouvoir aborder des sujets polémiques de manière fédérative. »

Les Bretons (ou non) ont donc rendez-vous à Nantes (Cours Saint-André, au Château des ducs de Bretagne ou encore au stade Michel Lecointre) pendant une dizaine de jours. Une compétition entre départements se tiendra avec des finales les 9 et 10 juillet : le 44 (Loire-Atlantique) en jaune, le 56 (Morbihan) en orange, le 29 (Finistère) en bleu, le 22 (Côtes-d’Armor) en vert et le 35 (Ille-et-Vilaine) en rouge. Une épreuve entre départements « bienveillantes », selon Florian Le Teuff, mais aussi une possibilité pour tout le monde et de manière gratuite de tester quelques disciplines venues de Bretagne. 20 Minutes a d’ailleurs sélectionné cinq « sports » typiques ou atypiques à découvrir ou redécouvrir.

Le lancer de la gerbe de paille en hauteur (ar voutelenn)

Cette discipline fait partie des sept sports des championnats organisés par la Fédération Nationale des Sports Athlétiques Bretons (FNSAB)​. C’est un jeu tout droit venu du milieu agricole et notamment du domaine des moissons. Les concurrents doivent lancer une gerbe de paille en hauteur à l’aide d’une fourche à deux dents. Le poids de la gerbe est fixé à 7,3 kg et son lancer doit la faire passer au-dessus d’une barre horizontale. Le lancer est accepté même si la gerbe touche la barre. La hauteur est élevée à chaque lancer validé. Record a priori pour le moment 7,50 m.

Rendez-vous le samedi 2 juillet de 14 heures à 21 h, dimanche 3 de 14 heures à 21 h, du lundi au vendredi de 16h30 à 21 h, samedi 9 de 10 heures à 21 h, dimanche 10 de 10 heures à 20 h sur le Cours Saint-André

Le lancer de bottes de paille. (illustration) - FLT

Le Gouren

Le judo breton. D’origine celte, le Gouren est la lutte traditionnelle de Bretagne. Sa popularité remonte au Moyen Age. L’objectif est de faire chuter son adversaire sur le dos, avec touché des 2 omoplates. Les lutteurs accrochent leurs mains dans la roched (chemise), au-dessus de la ceinture. Avec les pieds, ils peuvent faire des fauchages, barrages, balayages ou des kliked (enroulés de jambe). Les attaques de jambes doivent rester en dessous de la ceinture.

Le tournoi de Gouren se déroulera dans la cour du Château des ducs de Bretagne de 12 heures à 17h30 le 9 juillet, démonstrations et initiations les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juillet toujours au Château

Le gouren. - JP Menou

Le basketbol breton (discipline inventée)

C’est une pure invention. Principe : lancer un bol et essayer (le plus loin possible) de marquer dans un panier de basket. Beaucoup d’échecs et de… casses en perspective, mais aucune inquiétude, la faïencerie de Pornic a fourni 1.000 bols invendables…

Chaque soir, de 19 heures à 20 h, Cours Saint-André

Le fameux basketbol. - FLT

Tournoi de palets sur planche

La discipline est aussi bien connue en Vendée, un peu plus bas. Durant neuf jours sur le square du maquis de Saffré surplombant l’Erdre, se tiendront des tournois de palets sur planche.

Finale le 9 juillet au square du maquis, 122 Rue Sully

Illustration d'une partie de palets dans un parc de Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

Tournoi des rouleurs de barriques de muscadet

Tradition séculaire propre aux tonneliers et viticulteurs, le « roulage » de barrique est un sport, issu du travail, aussi ancien que l’invention du tonneau en bois. Dans les tonnelleries, les exploitations viticoles, sur les quais de chargement etc., c‘était une pratique courante qui permettait de déplacer plus facilement des tonneaux et barriques vides en les faisant rouler sur la tranche. Discipline en partenariat avec le comité des vins bretons.

Mardi 5 juillet de 18 heures à 21 h Cours Saint-André

Une course de rouleurs de barriques. (illustration) - FLT

Tout le programme des Jeux de Bretagne à retrouver ici