Son terrain de jeu, c’est la rue. Chacune de ses vidéos postées sur les réseaux TikTok ou Instagram​ dépasse le million de vues. Avec toujours les mêmes commentaires : « on adore la bonne humeur que vous apportez ! ». Et c’est bien ce qui fait avancer Yanis, l’influenceur toulousain plus connu sous le pseudo de « Superboumj ».

Depuis deux ans et demi, ce Toulousain aux « good vibes » fait danser les gens dans les squares, les salles de sport, le métro ou encore les amphis. Armé de son enceinte et de son éternel sourire rivé aux lèvres, il arrive en quelques instants à embarquer les plus réticents dans son délire, jeune et moins jeune comme ce papi qui s’élance dans des pas endiablés au rythme de Stay.

Trouver les bonnes limites

Originaire du quartier des Minimes, comme Bigflo & Oli auprès de qui il a joué les mannequins pour leur marque de vêtements, Yanis a commencé à se lancer il y a une dizaine d’années avec un ami. Des premiers bidouillages aux effets spéciaux, il a décidé un jour d’aller au contact des gens. « Je suis pas mal timide, surtout en danse. C’était difficile d’apprendre des chorégraphies. Mais ce que je savais c’est que j’aimais faire plaisir aux gens. Mon objectif est de faire participer, de faire passer un bon moment », explique le jeune homme qui sillonne désormais la France, mais aussi l’Europe.

@superboumj Where do we do next time ?? 📍Lyon 🇫🇷 ♬ YMCA - Village People

A coups de batailles de pistolets à eau ou déguisé en Charlie, il manie l’humour pour aborder les passants. Et tente de se renouveler sans cesse pour continuer à faire sourire ceux qui le suivent sur les réseaux, loin de la morosité qui a marqué ces deux dernières années marquées par le Covid. « Les tournages sont toujours imprévisibles, mais à chaque fois on a des réactions différentes, c’est ce qui plaît dans mes vidéos. Comme ce papa qui a pris quelques instants pour venir danser avec nous. Je n’ai jamais eu d’embrouilles, j’essaie toujours de trouver les bonnes limites », assure-t-il entouré de certains de ses abonnés, toujours prêts à participer à ses happenings, sans que cela devienne des flashmobs organisés.

Titulaire d’un DUT de génie électrique, Superboumj a longtemps enchaîné les boulots en intérim pour joindre les deux bouts. Aujourd’hui, sans être Crésus, il arrive à vivre de ses vidéos et côtoie d’autres influenceurs avec qui il s’est lié d’amitié. « Je suis mon propre patron, j’en vis mais ce n’est pas régulier. Avec ma formation, j’ai toujours une porte de secours. Avoir cette sécurité, c’était une condition, car on sait que cela peut être éphémère », reconnaît Yanis, la tête sur les épaules. Et déjà à l’affût de la prochaine idée pour redonner le sourire à ceux qu’il croise.