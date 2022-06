D’incroyables retrouvailles ont eu lieu entre une femme et sa mère biologique. A 18 ans, Gerda Cole avait mis au monde une petite fille en 1942 en Angleterre. Trois ans plus tôt, l’Autrichienne avait dû fuir son pays et les nazis. Trop jeune et sans moyens financiers, elle s’était donc résolue à confier son bébé à une famille, indique Ouest-France qui rapporte une information du Washington Post.

Une des conditions de l’adoption était de ne pas chercher à reprendre contact avec l’enfant prénommé Sonya. Gerda Cole avait continué sa vie à Toronto (Canada) et elle n’a jamais eu d’autres enfants.

Aidée de son fils

Sonya Grist, âgée de 79 ans, a retrouvé sa mère biologique grâce à son fils. Voulant obtenir la citoyenneté européenne, il a cherché des informations sur ses racines autrichiennes.

Il a pu récolter plusieurs éléments mais un manquait : le certificat de décès de sa grand-mère, Gerda Cole qui résidait en réalité dans une maison de retraite. Un document qu’il a tenté d’obtenir en contactant l’un des beaux-fils de femme grâce aux réseaux sociaux. Ce dernier lui a alors appris qu’elle était toujours en vie.

Elle veut retourner en Angleterre

« Ma première réaction a été que je voulais aller la voir. J’étais ravie » a assuré Sonya Grist. Une situation moins facile à vivre pour sa mère en revanche tant les souvenirs étaient difficiles : « J’ai fait tellement d’erreurs, et pourtant Sonya a voulu me rencontrer. C’est incroyable. »

Mère et fille ont pu se revoir en mai 2022 pour célébrer les 98 ans de Gerda Cole. « Quand nous nous sommes embrassées pour la première fois, il y a eu un lien immédiat » a assuré la septuagénaire. Aujourd’hui, la vieille dame pense même à retourner à Londres pour être au plus près de sa fille.