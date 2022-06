L’Arche de Boulogne. Il est déjà arrivé à 20 Minutes de publier des articles sur des ventes de matériels municipaux pour le côté parfois insolite des objets proposés. Récemment, Lille s’est ainsi débarrassée de centaines de vieilles plaques de rues. On a aussi vu passer aux enchères une limousine, des caisses de bière et même un voilier… Sauf que cette fois, la ville de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, met la barre encore plus haut dans l’échelle du WTF, sur le site Internet Agorastore.

La mairie de Boulogne-sur-Mer vide ses placards et ses entrepôts des « objets » dont elle n’a plus l’utilité. On voit donc proposés à la vente des véhicules utilitaires, particuliers, du mobilier et des fournitures de bureau… Rien de bien folichon. Ce sont toutefois les trésors sortis des ateliers du service Parcs et jardins qui ont retenu notre attention.

Un chat vendu par la ville de Boulogne-sur-Mer. - ville de Boulogne-sur-Mer

Le lapin géant d’Alice au pays des merveilles

Un véritable troupeau d’animaux fabriqués en résine à taille réelle s’étale sur plusieurs pages du site. Un cochon, un lion, une vache, sans compter un lot de chats noirs et des oiseaux. Au milieu des bestioles traditionnelles, on croise la route du lapin d’Alice au pays des merveilles. Mise à prix à 121 euros pour ce rongeur qui mesure tout de même 1,17 m de haut.

Le lapin d'Alice au pays des merveilles. - Ville de Boulogne-sur-Mer

Non moins insolite, la mairie brade aussi plusieurs objets ayant servi à décorer la ville sur la thématique de l’Egypte. Deux magnifiques bustes à l’effigie de Toutankhamon, une colonne décorée de motifs en hiéroglyphes. Clou de cette série, un obélisque de 7 m de haut reproduisant à moindre échelle celui de la place de la Concorde, à Paris.

Un obélisque vendu par la ville de Boulogne-sur-Mer. - Ville de Boulogne-sur-Mer

Si vous voulez être plus original que votre voisin qui agrémente son jardin avec des nains en plastique, c’est maintenant ou jamais. La vente se termine dans un peu plus de 9 jours.