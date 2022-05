Le Haut-Koenigsbourg, la cathédrale de Strasbourg, la route des Vins et bientôt… la Vierge à l’Enfant à trois bras ? Aujourd’hui totalement inconnue des touristes, cette sculpture baroque du XIXe siècle pourrait bientôt devenir un lieu de passage pour les touristes en Alsace.

« Elle pourrait faire un point de visite supplémentaire », confirme Corinne Rabault, la maire de Ferrette, une petite commune (800 habitants) du Haut-Rhin. Une ancienne cité médiévale proche de la Suisse déjà assez fréquentée grâce à son architecture, sa grotte des nains et surtout son château « qui accueille autour de 20.000 visiteurs par an ».

Mais alors, pourquoi les regards se porteraient sur la fameuse « Vierge à l’Enfant à trois bras » d’une hauteur d’environ 2 mètres ? Son nom l’indique : le rejeton qu’elle porte possède trois membres supérieurs. Deux reposent sur la poitrine de sa mère et le dernier lui entoure le cou. Une particularité invisible sans aide ! « Quel que soit l’endroit où on se met, on ne voit que deux bras maximum. C’est très original », détaille Véronique Keiff, la déléguée de la Fondation du patrimoine en Alsace.

De derrière, on voit bien l'enfant mettre son bras autour du cou de sa mère. - Fondation du Patrimoine

Son organisation a lancé ce lundi 30 mai une collecte de dons afin de financer la restauration. L’objectif est de récolter 5.000 euros sur les quelque 12.000 euros du projet. « La Collectivité européenne d’Alsace participera aussi, la région Grand-Est, d’autres mécènes », précise-t-elle, ravi d’aider à la mise en valeur de cette œuvre de l’artiste local et ancien notaire Philippe-Xavier Desgrandchamps (1794-1880),

Car le monument était, jusque-là, peu visible. « Il était sur la terrasse d’un restaurant et on ne le voyait pas. Le propriétaire a changé et il nous l’a cédé gracieusement », reprend Corinne Rabault, qui envisage d’installer la statue « près de l’église ». Où sa particularité ne manquera pas d’interpeller.