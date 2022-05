Avis aux chasseurs de têtes. En proie comme ses confrères à une pénurie de candidats, Boris Leclercq, un restaurateur de Montpellier (Hérault), a publié un post, sur Instagram, dans lequel il dit offrir 1.000 euros à qui lui trouvera un chef.

« Nous avons des énormes difficultés à recruter, confie le patron, qui est à la tête de plusieurs établissements dans la capitale de l’Hérault. Vous nous faites une immense confiance, vous êtes nombreux à vouloir venir manger chez nous, et malheureusement, on n’est pas assez pour pouvoir vous régaler et vous servir comme on aimerait. »

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies. View this post on Instagram A post shared by Bambino Rocco Montpellier (@bambinoroccomontpellier)



« Un petit concours rigolo »

Une liasse de billets à la main, il annonce qu’il lance « un petit concours rigolo ». « J’ai envie de vous transformer en recruteur professionnel », sourit-il. La personne qui lui recommande un chef, avec une spécialité italienne, remportera la somme.

Attention, il faudra que le candidat passe brillamment la période d’essai. « Si vous m’amenez un acteur de cinéma, évidemment, ça le fait pas ! », se marre Boris Leclercq. Un cuisinier peut, lui-même postuler. Dans ce cas, c’est lui qui empochera la prime.