« Thank you all ! I am very, very happy » soit « Merci à tous ! Je suis vraiment, vraiment heureux » en français, est-il écrit sous un post du compte Instagram du chat star des réseaux sociaux, Stepan, qui pose avec un trophée, niché dans un fauteuil de l’hôtel Martinez. Ce félin ukrainien, qui a fui la guerre et qui s’est réfugié avec sa propriétaire sur la Côte d’Azur, vient de recevoir un prix de meilleur influenceur du monde lors des World influencers and bloggers awards (Wiba) qui se sont déroulés en marge du Festival de Cannes les 18 et 19 mai.

View this post on Instagram A post shared by Степан (@loveyoustepan)



Dans les publications suivantes, on le voit dans les bras d’un autre célèbre influenceur de TikTok, l’italien Khaby Lame, devenu un meme avec ses reprises de vidéos ponctuées de commentaires faites de ses expressions faciales. Le chat porte un nœud papillon aux couleurs du drapeau ukrainien, pour qui il a levé des fonds lors de la soirée. Les Wiba avaient également annoncé avant l’événement lancer une initiative pour soutenir « les enfants souffrant de la guerre en Ukraine ».