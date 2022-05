« Parcourir les sandwichs du monde, c’est parcourir le monde », écrit sur son site CNN. Pour aider ses lecteurs à « planifier leur prochain voyage », le média américain a alors dressé une liste des « 23 meilleurs sandwichs » des quatre coins de la planète. Et entre le chivito, qui se déguste en Uruguay, et le smørrebrød du Danemark, se glisse la spécialité niçoise : le pan bagnat.

« Bon appétit »

« Coupé en deux (mais pas complètement), le pain s’ouvre pour révéler des couches de légumes crus, d’anchois, d’olives, d’œufs durs tranchés, de morceaux de thon et d’huile d’olive généreusement appliquée, de sel et de poivre. Bon appétit, en effet », présente le site. Tout est bon, sauf la découpe qui se fait en fait entièrement. Sont également présents dans cette sélection, un autre snack français, le croque-monsieur et sa version madame.

Fin mars, la Fédération des boulangers-pâtissiers des Alpes-Maritimes avait d’ailleurs battu le record du monde du plus grand pan bagnat en confectionnant un sandwich de 1,04 m et plus de 50 kg.