Ce jeudi 12 mai restera dans les mémoires pour les élèves du collège Victor-Hugo de Colmar. Ils ont reçu la visite de… Barbara Hendricks ! La diva ne faisait pas de tourisme dans la très jolie ville du Haut-Rhin. Elle est venue spécialement à l’appel d’une professeur de l’établissement, rapporte France 3 Grand-Est.

« C’est juste génial. C’était un pari fou, mais si je me suis engagée, c’est que j’y croyais dès le départ », s’est félicitée la fameuse enseignante, Christine Thiebo. En 2016, après la lecture de son livre Ma voie, elle avait envoyé un mail à l’ambassadrice itinérante du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. « Je ne savais même pas qui allait l’avoir, quatre mois plus tard son agent m’a répondu qu’elle avait été émue par mon courrier et qu’elle viendrait. Que du bonheur », poursuit la spécialiste d’histoire-géo.

La cantatrice a été accueillie comme il se doit : le gospel We shall overcome, chanté pendant le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, a été interprété par des élèves. Ces derniers avaient aussi préparé une exposition sur l'ONU, la lutte contre le racisme etc. « J’ai été impressionnée par leur travail », a apprécié Barbara Hendricks.