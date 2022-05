Dans le train, en avion ou ailleurs. Les endroits insolites de naissance ne finissent jamais de surprendre. Surtout la maman. Dans le Haut-Rhin, un bébé a vu le jour mardi… dans la voiture de ses parents. Mais pas n’importe où ! Sur la très jolie route des vins d'Alsace, précisément à Zellenberg d’après le quotidienL'Alsace.

« Incroyable mais flippant ! »

Ses parents étaient alors en route pour Colmar, depuis leur domicile de Ribeauvillé. Jusqu’à ce que le papa s’arrête sur une voie de bus, pressée par sa compagne. Il s’est alors penché vers elle et a vu… « la tête du bébé, un moment incroyable mais flippant ! », a-t-il raconté au quotidien régional. « Quelques dizaines de secondes plus tard le nouveau-né est sorti, sur le tapis de sol où je l’ai immédiatement saisi, pour l’emmitoufler dans un drap et le blottir dans les bras de sa maman… »

Les pompiers ont ensuite pris le relais pour transporter l’enfant à la maternité de Colmar. Où le petit « Harlem » se porte bien.