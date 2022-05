Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus, jeudi, à Saint-Pons-la-Calm (Gard), s’en souviendront sans doute longtemps : alertés par des témoins, ils ont secouru un wallaby, blessé, tout près de ce village de 450 habitants.

L'animal a été capturé par l’équipe animalière du Service d’incendie et de secours du département. « C’est une intervention un peu hors du commun, confie à 20 Minutes Ludovic Billa, capitaine des sapeurs-pompiers du Gard. On est tout de même plus habitué à capturer des chiens, et des serpents… Mais un wallaby, c’est une première ! »

Des témoignages

Quelques heures plus tôt, les gendarmes avaient reçu deux témoignages étonnants, de personnes qui avaient aperçu le wallaby se baladant au beau milieu de la nature, non loin de là. Ils se sont rendus, à chaque fois, sur les lieux. La première fois, ils ne l’ont pas trouvé. La deuxième fois, ils l’ont bel et bien aperçu, et alerté les sapeurs-pompiers.

L’animal a été conduit chez un vétérinaire pour être soigné. Les autorités n’ont cependant aucune idée d’où a bondi l’animal, que l’on n’a pas l’habitude de croiser dans la campagne gardoise : son propriétaire est activement recherché. Il est prié, s'il reconnaît son animal de compagnie, de contacter les services de la gendarmerie.